Mudanya Zeytin Kooperatifinde mâlî kurul yapıldı

Marmarabirlik Mudanya Zeytin Kooperatifi, pandemi sebebiyle gerçekleştiremediği 2018-2019 yılı ve 2019-2020 iş yılı olağan mali genel kurulunu yaptı.

Marmarabirlik Mudanya Zeytin Kooperatifi, pandemi sebebiyle gerçekleştiremediği 2018-2019 yılı ve 2019-2020 iş yılı olağan mali genel kurulunu yaptı.

Marmarabirlik'in Yörükali tesislerindeki kooperatif toplantı salonunda yapılan genel kurula müstahsiller katıldı. Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, pandemi süreci ve tabiat şartlarının etkisindeki üreticiyi mağdur etmemek için çaba sarf ettiklerini, ödemeleri zamanında yapıp, gübre ve ilaç destekleri verdiklerini, ayrıca mazot kartla müstahsilin sıkıntısını giderdiklerini söyledi.

Yıldız'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 2018-2019/ 2019-2020 iş yılına ilişkin yönetim kurulu tarafından özetle okunarak ibra edildi. 2018-2019/2019-2020 yılı yönetim kurulu üyeleri ibra edilerek, bu iş yılları faaliyet dönemlerine ilişkin ortak içi ve ortak dışı Kar-zararı görüşülerek karara bağlandı. Kooperatif bütçesi 2020-2021 yılı için 126.369.000 TL 2021-2022 yılı için 102.014.000 TL olarak kabul edildi.

Kooperatif ve üst kuruluşların olağan genel kurul toplantılarının birleştirilerek yapılması kararı alınmasıyla, 2020-2021 ve 2021-2022 İş yılı bütçeleri ile çalışma programları görüşülerek karara bağlandı.

Yönetim kurulu üyelerinin hakkı huzur ve harcırahlar gibi parasal haklar yeniden görüşülerek karara bağlandı. Kooperatif ana sözleşmenin 10/4 maddesi uyarınca belirlenen sermaye artırımına göre üst sınır 30 binden 80 bin liraya yükseltildi. Birlik tarafında ortak üreticilere verilecek ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına dair yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşülerek kabul edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı