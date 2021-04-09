Mudanya Yolu'nda trafik düzenlemesi
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Mudanya Yolu'nda trafik düzenlemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mudanya Yolu'nda trafik düzenlemesi

Bursa'da Emek-Şehir Hastanesi hafif raylı sistem hattı inşaatı 1. etap trafik aktarım çalışmaları kapsamında UKOME Kurulu'nun kararı doğrultusunda 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde Bursa-Mudanya yolu üzerinde Gürel Sokak ile 329. Sokak arasında bulunan yaya üst geçidi sökülecek.

Bursa'da Emek-Şehir Hastanesi hafif raylı sistem hattı inşaatı 1. etap trafik aktarım çalışmaları kapsamında UKOME Kurulu'nun kararı doğrultusunda 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde Bursa-Mudanya yolu üzerinde Gürel Sokak ile 329. Sokak arasında bulunan yaya üst geçidi sökülecek. Yaya geçişleri inşaat süresince oluşturulacak sinyalize yaya geçidinden sağlanacaktır. Yine aynı çalışmalar kapsamında Mudanya Yolu üzerinde bulunan Sanayi Caddesi 4 ( D0732 ) otobüs durağı, servis yolu üzerinde 329. Sokak öncesinde oluşturulacak geçici durak noktasına taşınacak. Üst geçit söküm işleri sırasında trafik kademeli olarak servis yoluna alınacak. Sürücülerin şehir içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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