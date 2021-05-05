MUDANYA YAT LİMANI'NI DENİZ SALYASI KAPLADI
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MUDANYA YAT LİMANI'NI DENİZ SALYASI KAPLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Mudanya sahillerini kapladı.

Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Mudanya sahillerini kapladı.

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülen ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Bursa'nın Mudanya ilçesinin sahil kesimini de kapladı. Aylardır balıkçılara zor anlar yaşatan deniz salyası, Mudanya Yat Limanı'ndaki teknelerin etrafını çevreledi. Deniz kirliliğinine neden olan deniz salyasını görenler ise şaşkınlık yaşadı.

MUDANYA YAT LİMANI'NI DENİZ SALYASI KAPLADI
MUDANYA YAT LİMANI'NI DENİZ SALYASI KAPLADI
MUDANYA YAT LİMANI'NI DENİZ SALYASI KAPLADI
MUDANYA YAT LİMANI'NI DENİZ SALYASI KAPLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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