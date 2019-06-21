Mudanya trafiğine havadan denetim
Mudanya Emniyet Müdürlüğü, ilçeye tatilcilerin gelmesiyle artan trafiği havadan drone ile denetliyor.
Mudanya Emniyet Müdürlüğü, ilçeye tatilcilerin gelmesiyle artan trafiği havadan drone ile denetliyor.
Mudanya Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmaya Kaymakam Faik Oktay Sözer de katıldı. Belediye kantarı önünde yapılan havadan denetimde, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci Kaymakam Sözer'e bilgi verdi. Kaymakam Sözer "Mudanya'da refah seviyesini artırmak maksadıyla çalışıyoruz. Bunların en sonuncusu olarak trafik akışını drone sayesinde havadan denetleyerek ne gibi çareler üretebileceğimize yoğunlaşıyoruz. Mudanya trafiğinde daha güvenli bir sürüş için yol denetim ve kontrollerinde devam edeceğiz" diyerek, uygulamalara katılan personele başarılar diledi. - BURSA
Kaynak: İHA
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