Mudanya Tekel Parkında kuruyan ağaçlar yenilendi
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Mudanya Tekel Parkında kuruyan ağaçlar yenilendi

23.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:05
Mudanya Tekel Parkında kuruyan ağaçlar yenilendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, altında oturanlar için her an yıkılma tehlikesi taşıyan kurumuş ağaçlar Büyükşehir Belediyesi tarafından sökülerek yerlerine yenileri dikildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, altında oturanlar için her an yıkılma tehlikesi taşıyan kurumuş ağaçlar Büyükşehir Belediyesi tarafından sökülerek yerlerine yenileri dikildi.

Tekel Parkında vatandaşların istifade etiği kurumaya yüz tutan çınar ve sedir ağaçlarının her an yıkılmasından endişe ediliyordu. Bu sebeple endişelerini dile getiren vatandaşlar bu ağaçların bir an önce sökülerek yerine yenilerini dikilmesini istiyorlardı. Yol kenarında bulunan kurumuş çınar ağacının bazı dallarının kopması hayati tehlike arz etmesi üzerine dalları budanan ağaçların kuruması devam edince Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanyalıların isteklerini göz önünde bulundurarak harekete geçti. Sabah saatlerinde parkta gençleştirme çabalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, dayanıklı ve yetişkin fidanların dikilmesiyle parkın eski görüntüsüne kavuşmayı hedefliyorlar. - BURSA

Mudanya Tekel Parkında kuruyan ağaçlar yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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