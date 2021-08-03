Mudanya Sosyal Tesisleri'nde devam eden çalışmalar incelendi
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Mudanya Sosyal Tesisleri'nde devam eden çalışmalar incelendi

Mudanya Sosyal Tesisleri'nde devam eden çalışmalar incelendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirten Türkyılmaz, havuzun kısa zamanda hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden Mudanya Belediyesi'ne devri gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu ile eski öğretmenevi binasında devam eden bakım ve onarım çalışmalarını Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve meclis üyeleriyle birlikte inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu ay içinde çalışmaların tamamlanarak tesislerin hizmete gireceğine vurgu yaptı.

İçinde kütüphane, konuk evi, restoran ve öğrenci etüt merkezinin bulunacağı sosyal tesisin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütebileceği bir mekan haline geleceğini ifade eden Türkyılmaz, "İlçemizi daha kaliteli yaşam alanlarıyla buluşturma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal tesis toplantılara ve eğitimlere ev sahipliği yaparken, kitaplarla buluşmak isteyen okurları ağırlayacak, ilçemize değer katacak" diye konuştu.

YÜZME HAVUZU "SAĞLIKLI" HALE GETİRİLİYOR

Havuzun devir alınması ile birlikte gerekli eksikliklerin tespit edildiğini, ancak pandemi döneminde çalışmaların durduğuna dikkat çeken Türkyılmaz, "İl Sağlık Müdürlüğü'nün havuzun temizliği ve hijyeni konusunda getirdiği kriterleri tespit ederek gerekli işlemleri yapıyoruz. Çalışmalarımıza yeniden hızlıca başladık. Havuzumuz kısa süre içerisinde daha ekonomik ve sağlıklı olarak Mudanyalı hemşehrilerimize hizmet verecek" ifadelerini kullandı.Türkyılmaz ayrıca, eski Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi yanında bulunan ve son olarak Güldoğan Cafe olarak işletilen alanın, 20 Ağustos Cuma günü ihaleye çıkarılacağının da altını çizdi.

Kaynak: Bültenler

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