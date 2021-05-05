Mudanya Sahilleri de deniz salyası ile kaplandı
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Mudanya Sahilleri de deniz salyası ile kaplandı

Mudanya Sahilleri de deniz salyası ile kaplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm Marmara sahillerini etkisi altına alan deniz salyası Bursa'nın Mudanya ilçesi sahil şeridinde de tedirginliğe sebep oldu.

Tüm Marmara sahillerini etkisi altına alan deniz salyası Bursa'nın Mudanya ilçesi sahil şeridinde de tedirginliğe sebep oldu.

Marmara Deniz'ini bir süredir esir alan müsilaj (deniz salyası) bu kez de Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde görüldü. İDO Bursa Terminali önünde geniş bir alanda görülen deniz salyası vatandaşları da korkuttu.

Uzmanlar; kıyılarda yumurtlayan balıkların zor durumda olabileceğinin altını çizerken, sadece doğal sonuçlardan değil denize deşarj edilen şehirsel ve sanayi atıklarının bu tablonun ortaya çıkmasında etkili olduğu belirtiliyor.

(Samet Doğru/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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