- Mudanya'nın ulaşımında konfor vakti
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- Mudanya'nın ulaşımında konfor vakti

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN - Haberler | Güncel

- Mudanya'nın ulaşımında konfor vakti Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi tam kapanma döneminde şehrin dört bir yanında asfaltlama hamlesi başlatırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinin ana caddelerinde asfaltlama için yoğun mesai harcayan...

- Mudanya'nın ulaşımında konfor vakti

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi tam kapanma döneminde şehrin dört bir yanında asfaltlama hamlesi başlatırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinin ana caddelerinde asfaltlama için yoğun mesai harcayan işçilerle buluşarak çalışmaları yerinde inceledi.

Bursa'da hem kent merkezi hem de 17 ilçede mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmalarını hızla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahile açılan en önemli kapısı olan ve özellikle yaz aylarında yoğun trafiğin yaşandığı Mudanya ilçesinin ana caddelerini sil baştan yeniliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yaptığı çalışmalar ilk olarak Halitpaşa Caddesi'nden başladı. Çalışmanın bu etabı Karayolları tarafından yapılırken, BUDO İskelesinden Yıldız Tepe mevkiine kadar olan Halitpaşa ve Mustafa Kemal Paşa Caddelerini kapsayan 1250 metrelik güzergahta asfalt sil baştan yenilenirken, 1800 ton asfalt döküldü.

Asfaltlama işinin tamamlanmasının ardından devreye giren Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Tepe'den BUDO iskelesine geliş istikameti olan Değirmendere Caddesi, Aslanbaba Caddesi, İpar Caddesi ve Denizciler Caddesi'nde kazıma, temizlik ve asfalt çalışmaları gerçekleştirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 32 araç ve 42 Büyükşehir Belediyesi personeliyle 1850 metrelik güzergahta freze ve asfalt kaplama işlemi yapıldı. Ekiplerin gece gündüz demeden mesai harcadığı bölgede, toplam 2800 ton asfalt dökülerek ana caddeler modern görünüme kavuştu. Her iki kurumun toplam 6 caddede çalışmaları tamamlanmasıyla Mudanya ilçesi yaz aylarına yenilenmiş yollarla girecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinin ana caddelerinde yürütülen çalışmaları sahur vakti yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş'a Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü ve meclis üyeleri de eşlik etti.

- Mudanya'nın ulaşımında konfor vakti
- Mudanya'nın ulaşımında konfor vakti
- Mudanya'nın ulaşımında konfor vakti
- Mudanya'nın ulaşımında konfor vakti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN

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