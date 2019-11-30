Mudanya’nın kalbinde büyük dönüşüm

30.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:14

Mudanya'daki parklanma sorununun çözümü için proje hazırlıklarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezindeki stadyumu başka bir yere taşıyıp, bu alana yer altına iki katlı otopark, üst kısma ise bir yaşam alanı kazandıracak.