Mudanya'nın genç hafızları Suuçtu şelalesinde

09.08.2019 18:24

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaz Kur'an kursu sona ererken, öğrenciler Suuçtu şelalesi ve Gölyazı gezisiyle stres attı.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Aydınpınar Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an-ı Kerim Kursunda gençlerle birlikte yapılan kahvaltı sonrası kendilerini uğurladı. 8 hafta boyunca eğitim alan gençler İl Müftüsüz İzani Turan ve İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, Gençlik Koordinatörleri ve proje uygulayıcısı hocaların katıldığı gezi programında eğlenceli vakitler geçirdi. Turan, gençleri tebrik ederek, müftülük olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Turan, yaz okuluna iştiraklerinden dolayı gençleri tebrik ederek belgelerini takdim etti. İlçe Müftüsü Soylu, gençlerin yaz okulunda kazandıkları tecrümelerin ve edindikleri arkadaşlıkların bir ömür devam etmesi temennisinde bulundu.

Suuçtu şelalesinin eşsiz manzarasında bol bol fotoğraf çekilen gençlerin bir sonraki istikameti 2000 yıllık doğal sıcak su kaynaklarına sahip olan Tümbüldek kaplıcaları oldu. Mustafakemalpaşa Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunda verilen akşam yemeğinin ardından Uluabat gölü kıyısındaki Gölyazı köyünü de ziyaret eden gençler mutluluk dolu olarak gezi programını tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA