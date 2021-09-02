Mudanya'nın deprem risk haritası çıkarılıyor

Mudanya Belediyesi, ilçe genelindeki binaların yapı güvenliğinin tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaptı.

Mudanya Belediyesi, ilçe genelindeki binaların yapı güvenliğinin tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem Risk Analiz Ekibi, 2000 yılı öncesi binalarda çalışma yapılarak Mudanya'nın deprem risk haritası çıkaracak.

Çalışma kapsamında hızlı tarama testi PERA Yöntemi'ne uygun binaların deprem performansı ölçülecek ve yapıların güvenilir olup olmadığı ortaya konacak. İşbirliği çerçevesinde ilk Güzelyalı Maden Kent Sitesi'ndeki 2 blokta analiz yapıldı.

Çalışma, hızlı tarama testi ile 2000 yılı öncesinde inşa edilen yapıların deprem olması durumunda performansının ölçülmesini kapsıyor. Testin ardından Mudanya'daki yapıların risk haritasının belli olması hedefleniyor.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Türkiye, bir deprem ülkesi ve uzmanlar tarafından büyük bir deprem beklendiği sürekli ifade ediliyor. Biz de deprem risk haritası çıkarmak için çalışmalara başladık. PERA Yöntemi'ne uygun binalara yapılacak olan tespit çalışmaları için belirli bir takvim oluşturduk. Kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

İlçe genelindeki yapıların envanterini çıkarmanın önemine vurgu yapan Hayri Türkyılmaz, "Yapacağımız çalışma deprem konusunda ilçemizin aynası olacak. Geç olmadan tedbir alabilmek için imkan sağlayacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı