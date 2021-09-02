Mudanya'nın deprem risk haritası çıkarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mudanya'nın deprem risk haritası çıkarılıyor

Mudanya'nın deprem risk haritası çıkarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mudanya Belediyesi, ilçe genelindeki binaların yapı güvenliğinin tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaptı.

Mudanya Belediyesi, ilçe genelindeki binaların yapı güvenliğinin tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem Risk Analiz Ekibi, 2000 yılı öncesi binalarda çalışma yapılarak Mudanya'nın deprem risk haritası çıkaracak.

Çalışma kapsamında hızlı tarama testi PERA Yöntemi'ne uygun binaların deprem performansı ölçülecek ve yapıların güvenilir olup olmadığı ortaya konacak. İşbirliği çerçevesinde ilk Güzelyalı Maden Kent Sitesi'ndeki 2 blokta analiz yapıldı.

Çalışma, hızlı tarama testi ile 2000 yılı öncesinde inşa edilen yapıların deprem olması durumunda performansının ölçülmesini kapsıyor. Testin ardından Mudanya'daki yapıların risk haritasının belli olması hedefleniyor.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Türkiye, bir deprem ülkesi ve uzmanlar tarafından büyük bir deprem beklendiği sürekli ifade ediliyor. Biz de deprem risk haritası çıkarmak için çalışmalara başladık. PERA Yöntemi'ne uygun binalara yapılacak olan tespit çalışmaları için belirli bir takvim oluşturduk. Kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

İlçe genelindeki yapıların envanterini çıkarmanın önemine vurgu yapan Hayri Türkyılmaz, "Yapacağımız çalışma deprem konusunda ilçemizin aynası olacak. Geç olmadan tedbir alabilmek için imkan sağlayacak" diye konuştu. - BURSA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mudanya'nın deprem risk haritası çıkarılıyor
Mudanya'nın deprem risk haritası çıkarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Hamid Karzai Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Derya Şensoy Gülben Ergen
Spor Ali Koç Ali Öztürk Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mudanya'nın deprem risk haritası çıkarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:16:41. #1.16#

title