Mudanya'nın değerlerini düzenlediği festival ve şenliklerle yaşatmayı sürdürüyor

Bağbozumu, Zeytin ve İncir şenliklerini geleneksel hale getiren Mudanya Belediyesi'nin kentin mutfak kültürünü tanıtmak için sürdürdüğü Lezzet Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı.

Mudanya Belediyesi, Mudanya'nın değerlerini düzenlediği festival ve şenliklerle yaşatmayı sürdürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Mudanya Bandosu eşliğinde Mütareke Meydanı'na kadar sürdü. Şenlik kapsamında 100 stant kuruldu. Şenlikte mutfak kültürünün bir parçası olan Girit yemekleri, zeytinyağlılar, kadınların el emeği ürünleri beğeniye sunulurken,Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, stantları tek tek gezerek katılımcılara sertifika verdi.

YENİDEN MÜTAREKE MEYDANI

Lezzet Şenliği'nin ilk gününde sevilen sanatçı Mehtap Meral, Mudanyalılara uzun bir aradan sonra keyifli bir gece yaşattı. Konserin sonunda Mehtap Meral'e teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Uzun bir aradan sonra yine Mudanyamızın kalbi Mütareke Meydanı'nda en güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledik. Kültür ve sanatın kenti Mudanya'da her şey çok güzel. Burada bulunan her stant Mudanya'nın birlikteliğinin, farklılığının ve güzelliğinin bir örneği. Katılan tüm Mudanyalılara teşekkür ediyorum" dedi.

Şenlik kapsamında 2 Temmuz Cuma günü 21.00'de Grup Kucaklaşma, 3 Temmuz Cumartesi günü 21.00'de Esra İçöz, 4 Temmuz 21.00'de Bahtiyar Özdemir Mütareke Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak. "En Lezzetli Tatlı ve En İyi Zeytinyağlı Yemek" yarışmalarının da yapılacağı şenlik, illüzyon gösterileriyle renklenecek.

Kaynak: Bültenler