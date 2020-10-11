Mudanya Mütarekesi'nin 98. yılında SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu
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Mudanya Mütarekesi'nin 98. yılında SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

11.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:06
Mudanya Mütarekesi'nin 98. yılında SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin hava akrobasi timi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 98. yılı etkinlikleri kapsamında gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin hava akrobasi timi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 98. yılı etkinlikleri kapsamında gösteri yaptı.

Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün, Bursa'nın Mudanya ilçesi semalarındaki cesur manevraları ilgiyle izlendi.

Sahilde toplanan vatandaşlar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle gösteriyi görüntüledi.

Etkinlik, uçağın manevraları ve duman atmasını beğeniyle takip eden katılımcıların alkışlarıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

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