Mudanya Lezzet Şenliği başlıyor
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Mudanya Lezzet Şenliği başlıyor

Mudanya Lezzet Şenliği başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mudanya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Lezzet Şenliği bu yıl 1-4 Temmuz tarihleri arasında Mütareke Meydanı'nda yapılacak.

Mudanya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Lezzet Şenliği bu yıl 1-4 Temmuz tarihleri arasında Mütareke Meydanı'nda yapılacak.

Mudanya Belediyesi, Mudanya'nın değerlerini düzenlediği festival ve şenliklerle yaşatmayı sürdürüyor. Bağbozumu, Zeytin ve İncir şenliklerini geleneksel hale getiren Mudanya Belediyesi'nin kentin mutfak kültürünü, zirai ve kültürel değerlerini tanıtmak için sürdürdüğü Lezzet Şenliği, bu yıl yine Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 1 -4 Temmuz tarihleri arasında dört gün boyunca sürecek olan şenlik kapsamında mutfak kültürünün bir parçası olan Girit yemekleri, zeytinyağlılar, kadınların el emeği göz nuru organik ürünler sunulacak.

Mudanya Lezzet Şenliği 1 Temmuz Perşembe günü 18.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başlayacak. Aynı gün saat 21.00'de Mehtap Meral, 2 Temmuz Cuma günü 21.00'de Grup Kucaklaşma, 3 Temmuz Cumartesi günü 21.00'de Esra İçöz, 4 Temmuz 21.00'de Bahtiyar Özdemir Mütareke Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak. "En Lezzetli Tatlı ve En İyi Zeytinyağlı Yemek" yarışmalarının da yapılacağı şenlik, illüzyon gösterileriyle renklenecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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