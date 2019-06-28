Mudanya lezzet şenliği başladı

Mudanya Belediyesi, Mudanya'nın değerlerini düzenlediği festival ve şenliklerle yaşatmayı sürdürüyor. Bağbozumu, Zeytin ve İncir şenliklerini geleneksel hale getiren Mudanya Belediyesi'nin kentin var olan mutfak kültürünü tanıtmak için sürdürdüğü Lezzet Şenliği, Mütareke Meydanı'nda başladı. 28 Haziran-1 Temmuz arasında dört gün boyunca sürecek olan şenlik kapsamında 90 stant kuruldu. Bu yıl beşincisi düzenlenen şenlikte, mutfak kültürünün bir parçası olan Girit yemekleri, zeytinyağlılar, kadınların el emeği göz nuru organik ürünleri beğeniye sunuldu.

Şenliğin ilk gününde CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İlçe Başkanı Ömer Aydın ile birlikte stantları gezen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, katılımcılara sertifika verirken, "Burada bulunan her stant Mudanya'nın birlikteliğinin, farklılığının ve güzelliğinin bir örneği. Katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

ŞENLİK, NİYAZİ KOYUNCU KONSERİYLE FİNAL YAPACAK

Şenlik kapsamında 28 Haziran Cuma akşamı Mudanya Musiki Derneği sahne alacak. 29 Haziran Cumartesi Mudanya Belediyesi Halk Oyunları gösterisinin ardından Mudanya Belediyesi Korosu Konser verecek. Şenlik, 30 Haziran Pazar günü saat 18.00'de "En Lezzetli Tatlı ve Zeytinyağlı Yarışması"nın ardından, İllüzyon ve zumba gösterileriyle renklenecek. Aynı akşam Bursa'nın sevilen seslerinden Kübra Lana sahne alacak. 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek olan Mudanya Lezzet Şenliği, 1 Temmuz akşamı Niyazi Koyuncu konseri ile muhteşem bir final yapacak.

Kaynak: Bültenler