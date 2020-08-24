Mudanya Kitap Günleri 22 bin 760 okuru ağırladı Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen Mudanya 2. Kitap Günleri, üç günde 22 bin 760 kişiyi ağırladı.

Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen Mudanya 2. Kitap Günleri, üç günde 22 bin 760 kişiyi ağırladı.

Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Mudanya 2. Kitap Günleri sona erdi. Mudanya'nın kalbi Mütareke Meydanı'nda düzenlenen fuara 16 gazeteci, yazar, sanatçı, akademisyen ve siyasetçinin yanı sıra 40 yayınevi katıldı. 7 söyleşi gerçekleştirilirken, gazeteci ve yazarlar okurlarıyla bir araya geldi.

Mudanya'nın kültür sanat hayatına önemli katkı sağlayan yazarlara ve sanatçılara teşekkür eden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gelenekselleşen açık hava kitap günlerinin Bursa'nın sosyal ve kültürel hayatına ciddi katkılar sağladığını belirtti. Geçen yıl 9 gün süren fuarda 45 bin ziyaretçiyi Mudanya'da ağırladıklarını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, bu yıl 3 gün süren fuarına ilginin önemli olduğuna vurgu yaptı. Türkyılmaz, Kitap Günleri süresi boyunca Covid-19 tedbirleri gereği maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına özen gösterdiklerinin altını çizerken, ziyaretçilere de teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA