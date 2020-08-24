Mudanya kitap günleri 22 bin 760 okuru ağırladı
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Mudanya kitap günleri 22 bin 760 okuru ağırladı

Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen Mudanya 2. Kitap Günleri, üç günde 22 bin 760 kişiyi ağırladı.

Mudanya kitap günleri 22 bin 760 okuru ağırladı
24.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:11

Mudanya'nın kalbi Mütareke Meydanı'nda açık havada düzenlenen etkinlik kapsamında 40 yayınevi, 16 gazeteci, yazar, sanatçı, akademisyen ve siyasetçi 3 gün boyunca 7 farklı söyleşi ve imza gününde Bursalı kitapseverlerle buluştu.

Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Mudanya 2. Kitap Günleri sona erdi. "Cumhuriyet, Aydınlanma ve Edebiyat"

temasıyla Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen etkinliğe 16 gazeteci, yazar, sanatçı, akademisyen ve siyasetçinin yanı sıra 40 yayınevi katıldı. Etkinlik kapsamında 7 söyleşi gerçekleştirilirken, gazeteci ve yazarlar söyleşilerde okurlarıyla bir araya geldi.

Mudanya'nın kültür sanat hayatına önemli bir ivme kazandıran yazarlara ve sanatçılara teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gelenekselleşen açık hava kitap günlerinin Bursa'nın sosyal ve kültürel hayatına ciddi katkılar sağladığını belirtti. Geçtiğimiz yıl 9 gün süren etkinlik kapsamında 45 bin ziyaretçiyi Mudanya'da ağırladıklarını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, bu yıl 3 gün süren etkinliğin katılımcı sayısının da önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Türkyılmaz, Kitap Günleri süresi boyunca Covid-19 tedbirleri gereği maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına da özen gösterdiklerinin altını çizerken, ziyaretçilere de teşekkür etti.

Mudanya 2. Kitap Günleri 21 Ağustos'ta Yazar Ayşe Kulin ile Yazar ve Yönetmen Nebil Özgentürk'ün "Cumhuriyet ve Çağdaş Yaşam" oturumuyla başladı. Oturumda Nebil Özgentürk'ün yazıp yönettiği "Ayşe Kulin" belgeselinin gösterimi yapıldı. Ayrıca Ayşe Kulin'in yakın dostu olan Türkan Saylan'ı anmak için Nebil Özgentürk'ün "Adı Türkan" belgeselinden kısa bir bölümü gösterildi. Söyleşilerin ana konusunu, Cumhuriyet değerleri ve aydınlanma yolundaki kazanımlar oluşturdu. Açılış etkinliğinin ardından CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem "Geçmişten Geleceğe Türkiye", Oyuncu Levent Üzümcü ve Nasuh Mahruki, "Türkiye'de Aydınlanma Mücadelesi" oturumunda konuştu. Etkinliğin ikinci gününde TKP Genel Sekreteri, Siyasetçi-Yazar Kemal Okuyan ve Gazeteci Ceyda Karan Türkiye ve dünyada Siyasal İslam'ın yükselişini anlattı. Oyuncu Nilüfer Açıkalın ve müzisyen Haluk Çetin de katılımcılara şiir ve müzik dinletisi sundu. Etkinliğin son gününde Gazeteci Ünsal Ünlü moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Gazeteci- Yazar Çiğdem Toker, "Kamu İhalelerinde Olağan İşler" kitabını anlatırken, İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin siyasetle ilişkisini değerlendirdi. Kitap Günleri'nin kapanış oturumunda Gazeteci-Yazar Enver Aysever ve Mustafa Hoş okurlarıyla bir araya gelirken, kitaplarını imzaladı.

Kaynak: Bültenler

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