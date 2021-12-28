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Mudanya Kapalı Pazar Yeri ihalesi yapıldı

Mudanya Kapalı Pazar Yeri ihalesi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mudanya Belediyesi'nin Halitpaşa Mahallesi'nde yapımını planladığı kapalı pazar yeri projesinin ihalesi yapıldı.

Mudanya Belediyesi'nin Halitpaşa Mahallesi'nde yapımını planladığı kapalı pazar yeri projesinin ihalesi yapıldı.

3 bin 137 metrekarelik arazi üzerinde kapalı otopark, sosyal tesis, tuvaletler, mescit ve emzirme odası gibi alanların yer alacağı pazar yeri 14 milyon 141 bin lira maliyet bedeliyle ihaleye çıkarken, 12 milyon 465 bin lira teklif bedeliyle sonuçlandı. 10 gün itiraz sürecinin ardından ihaleye giren firma sözleşmeye davet edilerek ihale süreci sonlandırılacak. Sözleşme imzalanmasının ardından projenin 1 yılda tamamlanması planlanıyor. Pazar yeri projelendirme çalışmaları kapsamında "ortak akıl, birlikte yönetim" ilkesini uyguladıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, pazar alanını esnaf ve Mudanyalıların en iyi faydalanacakları şekilde planladıklarını ifade etti. - BURSA

Mudanya Kapalı Pazar Yeri ihalesi yapıldı

Mudanya Kapalı Pazar Yeri ihalesi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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