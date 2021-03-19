Mudanya Kapalı Pazar Yeri ihâle aşamasında
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Mudanya Kapalı Pazar Yeri ihâle aşamasında

19.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:53
Mudanya Kapalı Pazar Yeri ihâle aşamasında

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yeni kapalı pazar yeri projesi için oda başkanları ile bir araya geldi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yeni kapalı pazar yeri projesi için oda başkanları ile bir araya geldi. Hazırlanan proje ile ilgili bilgiler veren Türkyılmaz, "Pazar alanını esnaflar ve Mudanyalılar için en iyi faydalanacakları şekilde planlıyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi'nin Halitpaşa'da planlanan kapalı pazar yeri projesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu, Zabıta Müdürü Taner Elyıldırım ve Mimar Cemile Öztürk'ün de hazır bulunduğu toplantıya Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, Başkan Vekili Ergin Birdal ve Bursa Yaymacılar Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu katıldı. Halitpaşa mahallesinde 3 bin 137 metrekarelik arazi üzerine yapılacak pazar alanında, kapalı otopark, sosyal tesisleri, helalar, mescit, emzirme odası bulunacak.

Oda temsilcilerinin ve pazarcı esnafını görüşlerini önemsediklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "ortak akıl, birlikte yönetim" ilkesini uyguladıklarını söyledi. Mudanyalıların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları için çalıştıklarını vurgulayan Türkyılmaz, "Oda temsilcilerinin görüşlerini dikkate alarak, projemize yön veriyoruz. Hazırladığımız projemizde ihale aşamasına geldik. Kapalı pazar yeri projemizi bir an önce hayata geçirerek Mudanyalıların hizmetine sunacağız" diye konuştu. - BURSA

Mudanya Kapalı Pazar Yeri ihâle aşamasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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