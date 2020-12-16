Mudanya hal kahveleri yenileme projesi başladı

Mudanya Belediyesi, hal kahveleri yenileme projesine başladı. Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın önemli bir değerinin daha günümüz gereklerine uygun şekilde yenileneceğini vurguladı.

Mudanya Belediyesi; Anıtlar Kurulu onayının ardından hal kahvelerini yenileme projesine başladı. Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik personeli tarafından hazırlanan proje kısa süre içerisinde tamamlanacak, Hal Kahveleri yeni yüzüyle hizmet vermeye devam edecek. Mudanya'nın önemli bir değerinin daha günümüz gereklerine uygun şekilde yenileneceğini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Aynı renk ve dokuda tenteler ile bütünlük ve cephe sağlıklaştırması yapılacak. Oturma alanları kullanıma kazandırılacak. Dükkanların cephelerine uygun olarak ayarlanacak tenteler yardımıyla işgaliye problemleri giderilecek. Bölge engelli girişine uygun olarak yapılıp, aydınlatma, elektrik, doğalgaz sistemleri modern hale getirilecek. Mudanya'mıza ve esnafımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı