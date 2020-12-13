Mudanya esnafı 'Usta'sını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mudanya esnafı 'Usta'sını kaybetti

13.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:23
Mudanya esnafı 'Usta'sını kaybetti

Mudanya'da 25 yılı aşkındır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yaklaşık 10 yıldır Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını sürdüren Emir Ali Usta, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü.

Mudanya'da 25 yılı aşkındır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yaklaşık 10 yıldır Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını sürdüren Emir Ali Usta, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü.

62 yaşında hayatını kaybeden Usta'nın vefatı, Mudanya'yı yasa boğdu. Sivil toplum yönünün yanı sıra siyasi kimliği de bulunan Usta, 1994- 1999 yıllarında Anavatan Partisi'nden Mudanya Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuş, 2004-2009 yıllarında CHP'den Mudanya ilçe Başkanlığı ve 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Mudanya Belediye Başkan adayı olmuştu. - BURSA

Mudanya esnafı 'Usta'sını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sivas'ta, sürekli kazaların olduğu sokağın esnafı önlem istiyor
Sivas'ta, sürekli kazaların olduğu sokağın esnafı önlem istiyor
Mudanya'nın dört bir yanı dezenfekte ediliyor
Mudanya'nın dört bir yanı dezenfekte ediliyor
Mudanya Belediyesi'nden sosyal tesis
Mudanya Belediyesi'nden sosyal tesis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Defne Samyeli Hakan Taşıyan
Spor Adem Ljajic Fatih Terim Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudanya esnafı 'Usta'sını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 13:23:56. #1.15#
title