Mudanya Esnaf Odasından sanal hizmet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mudanya Esnaf Odasından sanal hizmet

Mudanya Esnaf Odasından sanal hizmet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, odanın mobil uyumlu kurumsal internet sitesinin hizmete girdiğini açıkladı.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, odanın mobil uyumlu kurumsal internet sitesinin hizmete girdiğini açıkladı.

www.mudanyaesnaf.org alan adıyla açılan sitenin bilhassa mobil uyumlu olmasının esnaflara ve odaya ulaşmak isteyenlere büyük kolaylık sağlayacağını belirten Oda Başkanı Abdulazizoğlu "Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Esnaf Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, henüz yeni açılan sitenin esnafa yararlı pek çok içerik ile donatılacağını, artık cep telefonlarından da pek çok işlemin gerçekleştirildiğini belirterek, sitenin esnafa çok yararlı olacağına inandığını ifade etti.

www.mudanyaesnaf.org 'da duyurular, haberler ve esnaf blog kategorileri dikkat çekerken, konum, çalışma saatleri ve iletişim bilgilerinin mobil uyumlu olması kolaylık sağlıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Derya Baykal Rasim Öztekin Melisa Şenolsun
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mudanya Esnaf Odasından sanal hizmet - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:01:30. #1.15#

title