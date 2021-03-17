Mudanya Esnaf Odası çözüm arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mudanya Esnaf Odası çözüm arıyor

17.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:25
Mudanya Esnaf Odası çözüm arıyor

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Halitpaşa Mahallesinde iş yeri ruhsatları iptal edilen esnaflarla birlikte Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ'ı makamında ziyaret etti.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Halitpaşa Mahallesinde iş yeri ruhsatları iptal edilen esnaflarla birlikte Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ'ı makamında ziyaret etti.

Esnaf Odası Başkanı Ertan Abdülazizioğlu, " Tarihi evlerin bulunduğu Mütareke Müzesi civarında ruhsatları iptal edilen esnaflarımızla birlikte Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ'ı ziyaret ederek talep ve sıkıntılarımızı ilettik. Çetindağ'a misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Bilindiği üzere 22 Mart 2021 tarihinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu söz konusu bölge ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapacak. Bu toplantı öncesinde gönül rahatlığı içinde ifade edebilirim ki 16 Mart 2021 tarihi itibarı ile Mudanya Belediyesi, Esnaf Odası ve bütün ilgili kurumlar gereken plan, proje ve prosedürü yerine getirmiş olup kurul kararını beklemektedir. Beklentimiz 22 Mart sonrasında açıklanacak olan kurul kararının iş yeri ruhsatları iptal edilen esnafımız için sevindirici olmasıdır. Covid-19 pandemisi sürecinde çok zor günler yaşayan esnafımız ülke ekonomisine kazandırmaya hazırdır" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Caner Erkin Metin Oktay Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudanya Esnaf Odası çözüm arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:34:32. #1.14#
title