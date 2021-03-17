Mudanya Esnaf Odası çözüm arıyor

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Halitpaşa Mahallesinde iş yeri ruhsatları iptal edilen esnaflarla birlikte Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ'ı makamında ziyaret etti.

Esnaf Odası Başkanı Ertan Abdülazizioğlu, " Tarihi evlerin bulunduğu Mütareke Müzesi civarında ruhsatları iptal edilen esnaflarımızla birlikte Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ'ı ziyaret ederek talep ve sıkıntılarımızı ilettik. Çetindağ'a misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Bilindiği üzere 22 Mart 2021 tarihinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu söz konusu bölge ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapacak. Bu toplantı öncesinde gönül rahatlığı içinde ifade edebilirim ki 16 Mart 2021 tarihi itibarı ile Mudanya Belediyesi, Esnaf Odası ve bütün ilgili kurumlar gereken plan, proje ve prosedürü yerine getirmiş olup kurul kararını beklemektedir. Beklentimiz 22 Mart sonrasında açıklanacak olan kurul kararının iş yeri ruhsatları iptal edilen esnafımız için sevindirici olmasıdır. Covid-19 pandemisi sürecinde çok zor günler yaşayan esnafımız ülke ekonomisine kazandırmaya hazırdır" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı