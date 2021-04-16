Mudanya'daki parklar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor
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Mudanya'daki parklar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor

Mudanya'daki parklar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mudanya Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki parklara yerleştirilen güneş enerjili aydınlatma sistemi ile parklar artık kendi enerjisini üretecek.

Mudanya Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki parklara yerleştirilen güneş enerjili aydınlatma sistemi ile parklar artık kendi enerjisini üretecek.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parkların güneş enerjisiyle aydınlatılması için kurulum çalışmalarına başladı. Güneş enerji sistemlerinin kurulumu ilk olarak Mürsel Yaşam Parkı, Halitpaşa Halı Saha çevresi, Cumhuriyet Meydanı ve Güzelyalı Atatürk Parkı'na yapıldı. Enerji tasarrufuna ciddi katkılar sağlayacak güneş enerji sistemi kurulumlarının yaygınlaştırılacağını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Herhangi bir elektrik bağlantısı ve alt yapı gereksinimi olmadan aydınlatma direği, güneş ışığını depo ediyor ve hava karardığı zaman direk aydınlatmaya başlıyor. Hedefimiz daha çok alanda güneş enerjisi ile aydınlatma sisteminin kurulumunu sağlamak. Amacımız ise doğaya duyarlı bir Mudanya'yı gelecek nesillere miras bırakmak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mudanya'daki parklar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor
Mudanya'daki parklar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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