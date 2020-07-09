Mudanya'daki Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürecek çalışması başlıyor Bursa'nın Mudanya ilçesinde, tarihi 2 bin 700 yıl önceye dayanan Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla arkeolojik kazı başlatılacak.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, tarihi 2 bin 700 yıl önceye dayanan Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla arkeolojik kazı başlatılacak.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, antik kentin arkeoparka dönüştürülmesi için Bursa Müze Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, 3. derece sit alanında bulunan Myrleia-Apemeia Antik Kenti koruma alanında kalan arkeolojik kazı, temizlik ve sondaj-jeoradar çalışmaları Mudanya Belediyesi tarafından yapılacak.

Yetki ve yönetimin Bursa Müze Müdürlüğüne ait olacağı çalışmalarda çıkarılacak kültür varlıklarının temizlik, ölçüm, rölöve, plan, kesit çizimleriyle teknik ihtiyaçlar, Mudanya Belediyesi tarafından sağlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu kazıyla ilçenin turizm potansiyelinin artacağını belirtti.

Myrleia'nın tüm insanlığın değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, "Bu değeri hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Tek bir amacımız var; bu değer yok olmasın, el ele vererek insanlığa, kültür ve tarihe Myrleia'yı kazandıralım." ifadelerini kullandı.

Myrleia Antik Kenti

Myrleia Antik Kenti'nde, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 2015 yılında aldığı karar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile Bursa Müzeler Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazıları yürütülmüş, kazılarda elde edilen veriler ışığında, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından rapor hazırlanmıştı.

Raporda, bölgede pişmiş toprak künklerden oluşan su sistemleri ile cadde ve sokakların altına döşenen atık su sistemleri ve tam anlamıyla antik kentin dokusunun bir bölümü açığa çıkarılmış, çanak-çömlek kırıkları açığa çıkarılan bölümün Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlendiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA