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Mudanya'da yarıyıl tatili sanatla geçiyor

Mudanya'da yarıyıl tatili sanatla geçiyor

Mudanya Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencilere, bu yıl da eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir karne hediyesi verdi.

MUDANYA, BURSA (İHA) - Mudanya Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencilere, bu yıl da eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir karne hediyesi verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan sanat atölyeleri çocukların tatil keyfine renk katıyor. Çocuklar, Yeni Mahalle Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Merkezi'nde anneleriyle birlikte yarıyıl tatili boyunca gitar, taş boyama, seramik atölyelerinde el becerisi kazanırken eğleniyor. Atölyelere katılan çocuklar, sanatla kendini ifade etmenin farklı yolları ve teknikleriyle tanışıyor.

Ücretsiz olarak Mudanyalıların hizmetine sunulan atölyelerle herkesin kişisel gelişimine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Atölyelerimizde çocuklarımız hayal güçlerinin sınırlarını zorluyor ve doğaçlama tekniğini kullanarak kabiliyetlerini geliştiriyor. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun, yeni eğitim dönemine dinlenmiş, eğlenmiş ama en çok da yeni beceriler kazanarak başlamış olsun" dedi. - BURSA

Mudanya'da yarıyıl tatili sanatla geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mudanya Belediyesi, Seramik, gençlik, Mudanya, Yerel, Haber

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