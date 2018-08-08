Mudanya'da Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki satıcılar polisler tarafından dolandırıcılara karşı uyarıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki satıcılar polisler tarafından dolandırıcılara karşı uyarıldı.
Mudanya Toplum Destekli Polis Büro Amirliğine bağlı ekipler, Demirhane mevkisi dolgu alanında kurban satış barakalarını tek tek gezerek broşür dağıttı.
Dağıtılan broşürlerle, vatandaşlardan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında haksız kazanç sağlamak isteyen kişi ve kişilerce sahte para, çek, yankesicilik, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.