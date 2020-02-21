Mudanya’da üreten kadınlar için kooperatif kurulacak
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırarak, ekonomik yönden bağımsız, sosyal alanda özgür ve özgüvenli olmaları için hayata geçireceği projeleri anlattı.
21.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:06
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırarak, ekonomik yönden bağımsız, sosyal alanda özgür ve özgüvenli olmaları için hayata geçireceği projeleri anlattı.
Kaynak: Dunya.com