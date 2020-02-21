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Mudanya’da üreten kadınlar için kooperatif kurulacak

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırarak, ekonomik yönden bağımsız, sosyal alanda özgür ve özgüvenli olmaları için hayata geçireceği projeleri anlattı.

21.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:06
Mudanya’da üreten kadınlar için kooperatif kurulacak

Belediye Başkanı , kadınların önündeki sosyo-ekonomik engelleri kaldırarak, ekonomik yönden bağımsız, sosyal alanda özgür ve özgüvenli olmaları için hayata geçireceği projeleri anlattı.

Kaynak: Dunya.com

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