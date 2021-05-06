Mudanya'da ulaşıma konfor geliyor

Bursa'nın sahile açılan en önemli kapısı olan ve özellikle yaz aylarında yoğun trafiğin yaşandığı Mudanya ilçesinin ana caddeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla sil baştan yenileniyor.

Bursa'nın sahile açılan en önemli kapısı olan ve özellikle yaz aylarında yoğun trafiğin yaşandığı Mudanya ilçesinin ana caddeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla sil baştan yenileniyor.

Bursa'da ulaşım ve trafikten kaynaklı sorunları en aza indirmek amacıyla yeni yollar, yol genişletme, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler gibi her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan hem kent merkezi hem de 17 ilçede mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Bursa'nın sahile açılan kapısı olan ve özellikle yaz aylarında nüfusu katlanarak artan Mudanya ilçesinde de yol yenileme çalışmalarına hız verildi. Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yapacağı çalışmalarla ilk olarak Halitpaşa Caddesi'nden başlandı. Çalışmanın bu etabı tamamen Karayolları tarafından yapılacak ve BUDO İskelesinden Yıldız Tepe mevkiine kadar olan Halitpaşa ve Mustafa Kemal Paşa Caddelerini kapsayan yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta asfalt sil baştan yenilenecek.

Büyükşehir devrede

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmasında asfalt kazıma tamamlanırken, zemin iyileştirmenin ardından asfaltlamaya başlanacak. Halitpaşa ve Mustafa Kemal Paşa Caddelerindeki asfaltlama işinin tamamlanmasının ardından devreye Büyükşehir Belediyesi girecek. Yıldız Tepe'den BUDO iskelesine geliş istikameti olan İpar Caddesi'nin yenilenmesi çalışması da Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Bu çalışmada da İpar Caddesi'ndeki yaklaşık 2 kilometrelik güzergahın sil baştan asfaltlanması bekleniyor. Her iki caddedeki çalışmaların da tamamlanmasıyla Mudanya ilçesi yaza sil baştan yenilenmiş yollarla gidecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı