Mudanya'da Tezgahlar Kalkanla Doldu

Denizlerin nadir bulunan balığı kalkan Mudanya'da balıkçı tezgahlarını doldurdu.

Marmara denizinde çıkan 2 ile 4 kilo arasında 8 adet kalkan balığını tezgahında sergileyen Mudanyalı balıkçı Gökhan Yılmaz, vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar tezgahta kalkan balığından 8 adet görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun bir aradan sonra bu kadar çok kalkan balığını tezgahta sergilediğini söyleyen Yılmaz, kalkanın kilosunu 90 liradan sattığını bildirdi. Fiyatı yüksek olması sebebiyle vatandaşlar kalkan balığını gram ve kilo ile alıyor. - BURSA