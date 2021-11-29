Mudanya'da siyah incir bahçesi projesi başladı

BURSA (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığının "siyah incir bahçesi" projesi çerçevesinde Mudanya'nın 8 köyünden 10 üreticiye yüzde 50 hibe desteği ile 800 incir fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mudanya ilçe Müdürlüğü tarafından yürütülen "siyah incir bahçesi projesi" yüzde 50 hibe ile gerçekleştirildi. Bu proje çerçevesinde 10 üreticinin her birine 80 adet olmak üzere toplam 800 adet siyah incir fidanı dağıtıldı.

Düzenlenen fidan dağıtımına İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, Zeytin Tarım Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan'ın yanı sıra il ve ilçe protokolü ve çok sayıda üretici katıldı.

Mudanya'nın Mirzaoba Mahallesinde gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Bu projenin gayesi, bölgemizde zeytin yetiştiriciliğine alternatif olarak ihracata yönelik ekonomik önemi olan siyah incir yetiştiriciliğini kapama bahçelerle artırmak. Dünyada gıda üretiminin öneminin her geçen gün arttığı şu dönemde iklim, hava, toprak şartları olarak bölgemize uyum sağlamış Bursa siyah incirinin sertifikalı ve yeni çeşitlerle üretimini artırmak bölgemize, Bursa'mıza, ve ülkemize ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacaktır. Bursa siyah inciri özellikle Avrupa ülkelerine yapılan ihracatla adından söz ettirirken çiftçimiz kazanacak, kazandıkça üretime devam edecektir" dedi.

Protokol mensupları incir fidanlarını teke tek hak sahiplerini teslim ettiler. - BURSA