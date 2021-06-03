MUDANYA'DA SEL SONRASI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

BURSA'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Mahallesi'nde dün bir çok ev ve işyerinin sular altında kalıp, kaldırım taşlarının sökülmesine neden olan su baskını sonrası, Mudanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerinin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

BURSA'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Mahallesi'nde dün bir çok ev ve işyerinin sular altında kalıp, kaldırım taşlarının sökülmesine neden olan su baskını sonrası, Mudanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerinin başlattığı çalışmalar devam ediyor. Sel sonrası evi sular altında kalan 90 yaşındaki Lütfiye Ergin, "Bu yaşıma kadar birçok felaket yaşadım. Böylesini görmedim. Tüm eşyalarım kullanılamaz hale geldi" dedi.

Mudanya'nın Trilye Mahallesi'nde dün gece sabaha karşı etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bazı yollardaki asfaltların sökülmesine neden olan sel, bir çok ev ve işyerinin sular altında kalmasına neden oldu. Yağışların etkisini kaybetmesinin ardından, Mudanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'nin, Trilye Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar bugün de devam ediyor. Ekipler, parke taşlarını kaldırdığı yolları ulaşıma açarken ev ve işyerlerindeki su ve çamurları temizliyorlar.

'BÖYLE BİR AFET GÖRMEDİM'

Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Sabah, namaz kılmak için kaldığı sırada evini su bastığını söyleyen Lütfiye Ergen yaşadıklarını ağlayarak, 'Hayatımda böyle çamur görmedim. Başka şehirlerde olan çocuklarıma telefon açıp bilgi verdim. Kapıları kapatmama rağmen su ve çamurlar kapının altından giriyordu. Nasıl önlem alacağımı bilemedim. Bir süre sonra yardım geldi. Çok zarar gördüm. 90 yaşındayım. Hayatımdan kaç tane film çıkar. Çok felaket gördüm ama böyle bir afet görmedim.' şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı