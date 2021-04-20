Mudanya'da ramazan paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
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Mudanya'da ramazan paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Mudanya'da ramazan paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mudanya'da pandemi süreci nedeniyle bu yıl da kurulmayan iftar çadırlarının yerini, ramazan paketleri aldı.

Mudanya'da pandemi süreci nedeniyle bu yıl da kurulmayan iftar çadırlarının yerini, ramazan paketleri aldı. Mudanya Belediyesi, hazırladığı ramazan paketleriyle 2 bin 500 ailenin evine gönül sofrası kuruyor.

Mudanya Belediyesi, pandemi nedeniyle kent genelinde kurulamayan ramazan çadırlarının bereketini evlere taşıyor. Mudanya Belediyesi'nin ramazan paketleri, Zeytin Dalı birimine kayıtlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda, yakacak yardımlarına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer aldıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağına aç girmiyor. Dayanışma ağımızı bu yıl da büyütüyor, aynı masalarda buluşamasak da hemşehrilerimizin sofralarına ramazan paketlerimizle konuk oluyoruz. Sevgiyle çalışıyor, çalışırken ürettiklerimizi sevgiyle bölüşüyoruz. Bu toprağın bereketini, bu toprağın insanlarıyla, çok sevdiğim Mudanyalılarla paylaşmayı sürdüreceğiz. Gece gündüz, 7/24 Mudanyalı hemşehrilerimizin yanındayız" diye konuştu. - BURSA

Mudanya'da ramazan paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Mudanya'da ramazan paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Mudanya'da ramazan paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Mudanya'da ramazan paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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