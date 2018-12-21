Mudanya'da Otistik Çocuklar Anlatıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Otizm Ayı münasebetiyle dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettikleri toplantıda otizm masaya yatırıldı.

Bursa Otizm Derneği yetkilileri, otizm ve otistik çocuklar hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Mudanya Esnaf Kefalet kongre salonunda gerçekleşen program, otistik çocuğun dilinden kendini anlatan kısa film gösterisiyle başladı. Otistik çocuğun kendini ifade etmesi tartışılarak, otistik çocuğu ve yakını olan ailelerin duygu ve düşünceleri alındı. Salonda bulunan kadınlarla otistik çocukların zaafları, istekleri ve onlara doğru şekilde davranılması konusunda bilgiler verildi. Otistik çocukları olan ailelerin bulundukları durumdan dolayı hassasiyetleri dile getirilerek, otistik çocukların ailelerine nasıl davranmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Karşılık soru cevap şeklinde geçen bilgilendirme konuklara verilen diplomayla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA