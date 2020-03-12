Mudanya'da ortak kullanım alanlarına korona virüs tedbiri Mudanya Belediyesi, küresel ölçekli yaşanan Korona virüsüne karşı ortak kullanım alanlarında genel temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Mudanya genelindeki 31 okul, 67 cami, 94 minibüsün yanı sıra belediyenin tüm birimleri, kaymakamlık binası ile talep eden resmi kurumlar dezenfekte edilmeye başlandı.

Mudanya Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda eğitim gören çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri amacıyla salgın hastalık ve bulaşıcı mikroplara karşı genel temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, camiler ve halkın ortak kullanım alanlarında da çalışma yapıldı. Küresel ölçekli yaşanan Korona virüsüne karşı ortak kullanım alanlarında eş zamanlı hijyen uygulaması başlattıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bireysel sorumluluğun da önemine dikkati çekerek, "Mudanya genelindeki 31 okul, 67 cami, 94 minibüsün yanı sıra belediyemizin tüm birimlerini, kaymakamlık binası ile talep eden resmi kurumları eş zamanlı olarak dezenfekte etmeye başladık. Virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla önem gösterelim, risk grubundaki büyüklerimize karşı daha fazla sorumluluk taşıyalım. Ellerimizi günde birkaç defa yıkayalım" ifadelerini kullandı.

VİRÜS FIRSATÇILIĞINA İZİN YOK

Belediye zabıta ekipleri ise Korona virüsü nedeniyle bazı marketlerde temizlik, gıda ürünlerin yanı sıra maske ve dezenfekte ürünlerinin yüksek fiyata satışına yönelik denetim yaptı. Tespit edilen fiyat artışları Bursa İl Ticaret Müdürlüğü'ne tutanak ile bildirilecek.

Kaynak: Bültenler