Mudanya'da öncelik yayanın

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yayalara öncelik konusunda sürücüler uyarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yayalara öncelik konusunda sürücüler uyarıldı.

Kaymakam Faik Oktay Sözer'in öncülüğünde, trafik ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte iskele meydanında sürücülere "yayalara öncelik" anlatılarak broşürler dağıtıldı.

"Yaya öncelikli trafik" için hazırlanan afiş ve pankartlar çoğaltılarak Mudanya'nın çeşitli yerlerine asıldı. Yaya geçitlerinde görevli kolluk personeli tarafından hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtılarak, sürücüler bilgilendirildi.

Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, Sahil Güvenlik Güney Marmara Komutanı SG. Yarbay Umut Yavaş'ın da katıldığı programda sürücülere dezavantajlı grup olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engellilerin gözetilerek öncelik verilmesi gerektiği anlatıldı. Trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek maksadıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Dikkat hayat çıkabilir", "Araçlarınızın dışında da hayat var" sloganlarının kullanıldığı döviz ve pankartlar asılarak sürücülerin dikkati çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı