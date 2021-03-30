Mudanya'da öncelik yayanın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mudanya'da öncelik yayanın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mudanya'da öncelik yayanın

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yayalara öncelik konusunda sürücüler uyarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yayalara öncelik konusunda sürücüler uyarıldı.

Kaymakam Faik Oktay Sözer'in öncülüğünde, trafik ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte iskele meydanında sürücülere "yayalara öncelik" anlatılarak broşürler dağıtıldı.

"Yaya öncelikli trafik" için hazırlanan afiş ve pankartlar çoğaltılarak Mudanya'nın çeşitli yerlerine asıldı. Yaya geçitlerinde görevli kolluk personeli tarafından hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtılarak, sürücüler bilgilendirildi.

Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, Sahil Güvenlik Güney Marmara Komutanı SG. Yarbay Umut Yavaş'ın da katıldığı programda sürücülere dezavantajlı grup olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engellilerin gözetilerek öncelik verilmesi gerektiği anlatıldı. Trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek maksadıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Dikkat hayat çıkabilir", "Araçlarınızın dışında da hayat var" sloganlarının kullanıldığı döviz ve pankartlar asılarak sürücülerin dikkati çekildi. - BURSA

Mudanya'da öncelik yayanın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudanya'da öncelik yayanın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 18:05:47. #1.14#
title