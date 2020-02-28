Mudanya'da metruk binalar yıkıldı

28.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:18

Bursa'nın Mudanya ilçesinde metruk binalar yıklıyor.



Hasanbey Mahallesi'nde tehlike arz eden metruk binalar, muhtar Vezir Sağlam'ın teşebbüsü ile ev sahiplerinin de görüşleri alınarak yıkıldı. Dikbayır Sokakta 1. derece arkeolojik sit alanında kalan 1033. ada 10, 11 ve 12 parseldeki 3 metruk bina, Bursa Müze Müdürlüğü nezaretinde Mudanya Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.



Muhtar Vezir Sağlam, "Mudanya Belediyesinin katkılarıyla tehlike arz eden yapılar yıkıldı. Şahsım ve mahallem adına emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA