Mudanya'da kan bağışı kampanyası Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Türk Kızılayı ilçe temsilciliğinin öncülüğünde 3 gün boyunca Mütareke Meydanında kan bağışı kampanyası başlıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Türk Kızılayı ilçe temsilciliğinin öncülüğünde 3 gün boyunca Mütareke Meydanında kan bağışı kampanyası başlıyor.

Türk Kızılayı Mudanya temsilcisi Mustafa Bayrak, son günlerde Kızılay'ın rezervlerinde kan stoklarının azalmasıyla baş gösteren sıkıntının hastanelerde de hissedilmeye başlamasıyla kan bağışının öneminin bir daha anlaşıldığını ifade etti. Bayrak, Mudanya Mütareke Meydanında kan bağışı kampanyası başlatılacağını belirterek, "Çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10: 30 - 19: 00 saatleri arasında kan alımı yapılacak. Pandemi sürecinde kan tüketiminin çok fazla olmasından kaynaklanan kan stoklarının tehlikeli boyutlara ulaşmasını önlemek için kan dostlarını mutlaka kan vermeye bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA