Mudanya'da ilâçlama çalışmaları devam ediyor

Mudanya'da ilâçlama çalışmaları devam ediyor

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından haşereyle mücadeleye hiç ara verilmediğini söyledi.

07.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:43
Mudanya'da ilâçlama çalışmaları devam ediyor

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından haşereyle mücadeleye hiç ara verilmediğini söyledi.


Başkan İnci Söğütlü, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın artan kara sinek popülasyonuyla ilgili Mudanyalılardan gelen şikayetler üzerine Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırması üzerine yaptığı açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmektedir. Öyle ki Mudanya Belediyesi'nin ilaçlama yapması gereken yerleri bile, o veya bu belediye diye ayrım yapmadan sürdürmektedir. Gece gündüz durmaksızın Mudanya ve bölgesinde araziler, bahçeler, sahil ve merkez ilaçlanmaya devam ediliyor. Bu konuda Mudanyalının hiç şüphesi olmasın" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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