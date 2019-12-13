Mudanya'da iki ayda bin kişiye diyetisyen hizmeti

13.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:49

Toplumun dengeli ve sağlıklı beslenmesi için ücretsiz diyetisyen uygulamasını başlatan Mudanya Belediyesi, köy köy gezerek iki ayda bin kişiye diyetisyen hizmeti verdi.



Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleriyle eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda ve yakacak yardımlarına, hasta nakil hizmetlerinden anne ve bebek sağlığına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer alan Mudanya Belediyesi, çağın hastalığı obeziteye karşı mücadele başlattı. Obeziteye bağlı gelişebilecek kronik hastalık risklerini asgariye indirmenin yanı sıra toplumun dengeli ve sağlıklı beslenmesi için ücretsiz diyetisyen uygulamasını başlatan Mudanya Belediyesi ekipleri, köy köy gezerek iki ayda bin kişiye diyetisyen hizmeti verdi.



Mudanya Belediyesi Diyetisyeni Gönül Tuba Tarıkahya Ciğerli, her gün bir köyde sağlıklı beslenme, öğünlerin planlanması, hareketin önemi, kiloya sebep olan yiyeceklerden uzak durulması gibi konular hakkında bilgilendirme yapıyor. Vücut yağ, kas ve su tahlillerinin yapılması ile obezite riski, diyabet, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması problemi yaşayanlara yönelik sağlıklı beslenme eğitimleri veriliyor.



Çok sayıda projeyi Mudanyalılarla buluşturduklarını kaydeden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'da yaşayan herkes hiçbir ayrım gözetmeksizin belediye hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlıktan eğitime, fiziki projelerimizden sosyal ve kültürel faaliyetlerimize, her bir hizmetimize Mudanyalı hemşehrim ulaşabiliyor. Son olarak diyetisyen hizmetimizle de Mudanya'daki bütün köyleri geziyoruz. Bütün köylerde kadın erkek ayrımı yapmadan herkese sağlıklı hayat için diyetisyen hizmeti veriyoruz. Daha sağlıklı bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA