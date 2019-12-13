Mudanya'da iki ayda bin kişiye diyetisyen hizmeti

13.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:18

Mudanya'da hayata geçirdiği Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleriyle yaşama dair tüm engelleri ortadan kaldıran Mudanya Belediyesi, başlattığı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan diyetisyen hizmetiyle de Mudanyalıların ayağına sağlık hizmeti götürüyor.

Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleriyle eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda ve yakacak yardımlarına, hasta nakil hizmetlerinden anne ve bebek sağlığına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer alan Mudanya Belediyesi, çağın hastalığı obeziteye karşı mücadele başlattı. Obeziteye bağlı gelişebilecek kronik hastalık risklerini en aza indirmenin yanı sıra toplumun dengeli ve sağlıklı beslenmesi için ücretsiz diyetisyen uygulamasını başlatan Mudanya Belediyesi ekipleri, köy köy gezerek iki ayda bin kişiye diyetisyen hizmeti verdi.

Mudanya Belediyesi Diyetisyeni Gönül Tuba Tarıkahya Ciğerli, her gün bir köyde sağlıklı beslenme, öğünlerin planlanması, fiziksel aktivitenin önemi, kiloya neden olan yiyeceklerden uzak durulması gibi konular hakkında bilgilendirme yapıyor. Uygulama kapsamında vücut yağ, kas ve su analizlerinin yapılması ile obezite riski, diyabet, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması problemi yaşayanlara yönelik sağlıklı beslenme eğitimleri veriliyor.

"Fırsat eşitliği" ilkesinden hareketle sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örnekleri arasında gösterilen çok sayıda projeyi Mudanyalılarla buluşturduklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'da yaşayan herkes hiçbir ayrım gözetmeksizin belediye hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlıktan eğitime, fiziki projelerimizden sosyal ve kültürel faaliyetlerimize, her bir hizmetimize Mudanyalı hemşehrim ulaşabiliyor. Son olarak diyetisyen hizmetimizle de Mudanya'daki bütün köyleri geziyoruz. Bütün köylerde kadın erkek ayrımı yapmadan herkese sağlıklı yaşam için diyetisyen hizmeti veriyoruz. Daha sağlıklı bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler