Mudanya'da görülen domuz sürüsü tedirginlik yarattı
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Mudanya'da görülen domuz sürüsü tedirginlik yarattı

16.11.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:05
Mudanya'da görülen domuz sürüsü tedirginlik yarattı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, kent merkezine inerek, yiyecek aradı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, kent merkezine inerek, yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mudanya kent merkezinde vatandaşlar tarafından dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüldü. Domuzların bir sitenin yakınında, yola çıkarak yiyecek aradı. Ormanlık alanda yiyecek bulamayınca ilçeye indiği tahmin edilen 7 domuz, tedirginliğe neden oldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.Mudanya ilçesinin Göynüklü Mahallesi'nde 10 gün önce domuz sürüsü yiyecek ararken görüntülenmişti.


Mudanya'da görülen domuz sürüsü tedirginlik yarattı
Mudanya'da görülen domuz sürüsü tedirginlik yarattı
Mudanya'da görülen domuz sürüsü tedirginlik yarattı
Mudanya'da görülen domuz sürüsü tedirginlik yarattı
Mudanya'da görülen domuz sürüsü tedirginlik yarattı
Mudanya'da görülen domuz sürüsü tedirginlik yarattı
Mudanya'da görülen domuz sürüsü tedirginlik yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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