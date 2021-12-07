Mudanya'da Engelliler Derneği: "Asıl engellilik sevgisizliktir" - Haberler
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Mudanya'da Engelliler Derneği: "Asıl engellilik sevgisizliktir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mudanya'da Engelliler Derneği:

Mudanya Engelliler Derneği tarafından basın açıklaması yapıldı.

Mudanya Engelliler Derneği tarafından basın açıklaması yapıldı.

Hal Camii önünde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda engelli vatandaş ile engelli dernekleri temsilcileri katıldı. Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasında, "Toplumda herkesin olduğu gibi engellilerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları, insana ve topluma karşı sorumluluğumuzun gereğidir. Asıl engellilik bedeni bir eksiklik değil, sevgisizliktir. Aramızdaki bütün engelleri sevgimizi büyüterek aşacağız. Onların yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. - BURSA

Mudanya'da Engelliler Derneği: Asıl engellilik sevgisizliktir

Mudanya'da Engelliler Derneği: Asıl engellilik sevgisizliktir

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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