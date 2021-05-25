Mudanya'da deniz salya temizleme çalışmaları başladı
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Mudanya'da deniz salya temizleme çalışmaları başladı

Mudanya'da deniz salya temizleme çalışmaları başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Mudanya Belediyesi'nin Marmara'da yayılımı süren deniz salyasına karşı işbirliği gerçekleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSTAÇ'a bağlı deniz yüzeyi temizleme tekneleri, Mudanya'da çalışmalara başladı.

Bir hafta sürecek keşif ve temizlik çalışmalarının ilk durağı Eşkel oldu. Çalışmalar kapsamında Eşkel- Kurşunlu hattındaki kıyı şeridi temizlenecek.

Deniz yüzeyinde meydana getirdiği görüntü ile rahatsızlık oluşturan deniz salyasına karşı Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, işbirliğinde payı olan tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Türkyılmaz Marmara'nın geleceği için eylem planı hazırlanması çağrısını yineledi.

Kaynak: Bültenler

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