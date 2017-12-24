Mudanya'da Caminin Muslukları Çalındı

Mudanya ilçesinde, Akşemsettin Camisi'nin muslukları çalındı.



Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde Güzelyalı Burgaz Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nin abdesthanesine giren hırsız veya hırsızlar tuvaletlerdeki 10 tekli, 13 çiftli muslukları çaldı.



Namaza gelen vatandaşlar muslukların yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.