Mudanya'da asfalt çalışmaları hızla devam ediyor
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Mudanya'da asfalt çalışmaları hızla devam ediyor

Mudanya'da asfalt çalışmaları hızla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt onarım ve yeni açılan yollara asfalt serme çalışmalarına devam ediyor.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt onarım ve yeni açılan yollara asfalt serme çalışmalarına devam ediyor.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan tespit ve gelen talepler doğrultusunda sorumluluk alanında bulunan cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Gerek kırsal alanlarda gerekse merkez mahallelerde çalışan ekipler, Yeni Mahalle Ünlü Caddesi'nde asfalt serimini tamamladı. Halitpaşa Mahallesi 100. sokakta yaklaşık bin 500 tonluk asfalt serme çalışması ise sürüyor.

Mudanya'da yeni açılan projeli yolların alt yapı ile ilgili çalışmalar biter bitmez asfaltlandığını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "İlçemizdeki sokaklarda asfaltlama çalışmalarını programlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talepler değerlendirildikten sonra ilgili birimlerimizce programa alınıyor" dedi. - BURSA

Mudanya'da asfalt çalışmaları hızla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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