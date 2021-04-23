Mudanya'da 23 Nisan coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mudanya'da 23 Nisan coşkusu

Mudanya'da 23 Nisan coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. Yılı, Mudanya'da coşkuyla kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. Yılı, Mudanya'da coşkuyla kutlandı.

Mudanya'daki törenler, İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Bayram kutlamaları, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve belediye meclis üyelerinin Mudanya Bandosu eşliğindeki bayram yürüyüşüyle devam etti. Çocuklar bayrak, balon ve yaptıkları resimlerle pencere ve balkonlarını süslerken, Mudanya Belediyesi ise bayram için hazırladığı araçlarından çaldığı müzik ve marşlarla bu yıl da bayram coşkusunu evlere taşıdı. Tüm Mudanyalıların bayramını kutlayan Başkan Hayri Türkyılmaz, "Bu yıl yan yana olmasak da ne mutlu bize, bayramımızı büyük bir coşkuyla, gururla karşıladık hep birlikte. Bu güzel tabloyu oluşturan kıymetli hemşehrilerim ve geleceğimizin teminatı yavrularımıza teşekkür ediyorum. Her biri Atatürk sevgisiyle büyüyen çocuklarımızla gurur duyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve Gazi Meclisimizin 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar; hayallerini resmederken, evlerine, balkonlarına ve Mudanya sokaklarına astıkları resimlerle Mudanya'yı hayalleriyle donattı. - BURSA

Mudanya'da 23 Nisan coşkusu
Mudanya'da 23 Nisan coşkusu
Mudanya'da 23 Nisan coşkusu
Mudanya'da 23 Nisan coşkusu
Mudanya'da 23 Nisan coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
MSB'den '23 Nisan'a özel video
MSB'den '23 Nisan'a özel video
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Ömer Ali Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mudanya'da 23 Nisan coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:06:11. #1.14#

title