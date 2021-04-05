Mudanya Belediyesin'den HEPAD'a kısırlaştırma desteği

Bursa'da sahipsiz sokak hayvanlarını yeni sahipleriyle buluşturmak için çalışmalarını sürdüren Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) Mudanya Belediyesi Veteriner Hizmetleri Bürosu kısırlaştırma desteği veriyor.

Sokak hayvanlarına daha sağlıklı ve yaşanabilir ortam yaratmak adına yeni projeler üreten Mudanya Belediyesi, gönüllü hayvan severlerin destekleriyle faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarına da destek vermeyi sürdürüyor. Sokaklara terk edilmiş hayvanları uygun şartları taşıyan hayvan severler ile buluşturup sahiplendirme amacıyla faaliyet gösteren HEPAD'a destek veren Mudanya Belediyesi Veteriner Hizmetleri Bürosu, dernek tarafından getirilen köpeklere kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimleri Şükriye Çelikkollu, Tilbe Yıldırım ile Veteriner Teknikeri Muhammed Yıldırım tarafından gerçekleştirilen kısırlaştırma operasyonları sonrası köpekler küpeleri takıldıktan ve kayıt altına alındıktan sonra HEPAD'a ait Akçalar'da bulunan bahçede, yeni sahiplerine kavuşana kadar misafir edilecek. HEPAD tarafından belediyeye teşekkür amaçlı teslim edilen kuru mamalar ise sokak hayvanlarına dağıtılması amacıyla Mudanya Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubuna teslim edildi. En çok önem verdikleri konuların başında kısırlaştırma işleminin olduğunu belirten HEPAD kurucusu Emre Demir, "Amacımız terk edilmiş dostlarımızı uygun şartları taşıyan bireylere yaşayabilecekleri ömürlük yuvalarını bulana kadar himayemizde misafir etmektir. Bu yolculukta bizlere destek olan Mudanya Belediyesi'ne ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler