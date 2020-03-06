Mudanya Belediyesi, Tirilye için Cittaslow başvurusunda bulunacak

06.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:30

Bursa'nın Mudanya ilçe Belediyesi, ilçeye bağlı Tirilye beldesinin Cittaslow (sakin şehir) ağına girebilmesi için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Mudanya Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında, Tirilye'nin Cittaslow ağına girebilmesi amacıyla Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a Belediye Meclisi tarafından yetki verildi.

Türkyılmaz, toplantıdaki konuşmasında, göreve geldiklerinden beri Mudanya özelinde "Sakin Şehir" ağı için başvuruda bulunmak istediklerini belirterek, "Ancak başvuru için nüfusun 50 binden az olması gerekiyordu. Tirilye ile ilgili yaptığımız görüşmelerde ise olumlu sonuçlar aldık." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, Cittaslow'un, kentlerin kendi kimliklerine, yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine sahip çıkılmasını amaçladığını ifade etti.

Tarihi Kentler Birliği toplantısının da 17-18 Nisan'da Tirilye'de yapılacağını anımsatan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilk olan 'Tirilye Kentsel Tasarım Projesi' hazırladık. 20 hektar alanda bin 43 parselde 857 yapının bulunduğu Tirilye'de uygulanacak Kentsel Tasarım Projesi ile kültür rotası ayağa kalkacak. Yerelden evrensele bir koruma süreci hayata geçirirken, Tirilye'yi Cittaslow ağına katmış olacağız. Beldeyi 7 proje alanına ayıran Kentsel Tasarım Çalışması kapsamında Tirilye'deki tarihi zeytinyağı fabrikası kamulaştırılarak Zeytinyağı Enstitü ve Müzesi haline getirilecek. Tirilye'deki eski belediye binamızı da Sanat Evi olarak planlama kararı aldık."

Kaynak: AA