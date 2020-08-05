Mudanya Belediyesi temizlik filosunu güçlendirdi Mudanya Belediyesi, son yıllarda nüfus yoğunluğu artan Mudanya'da temizlik hizmetlerinin aksamaması için makine parkurunu güçlendirmeye devam ediyor.

Mudanya Belediyesi, son yıllarda nüfus yoğunluğu artan Mudanya'da temizlik hizmetlerinin aksamaması için makine parkurunu güçlendirmeye devam ediyor. Mudanyalıların beklentilerini yerine getirmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Amacımız Mudanya'nın dört bir yanına en iyi hizmeti sunmak" dedi.

Mudanya Belediyesi, ilçede daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına temizlik araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni alınan çöp kamyonları, makine parkurunu 113'e çıkaran Ulaşım Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Törende, ilçe geneline yerleştirilecek 200 çöp konteyneri Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından teslim alındı. Nüfusu her yıl artan Mudanya'ya daha hızlı, etkin ve verimli hizmet götürebilmek adına yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, "İlçe genelinde birçok hizmet, başka kurumların sorumluluğunda olmasına rağmen, belediyemizin imkanları çerçevesinde, vatandaşımızın talebini karşılamak için bizim tarafımızdan yapılıyor. Özellikle daha temiz bir Mudanya için kullandığımız araçların teknolojik donanımı, verimlilik adına avantaj sağlıyor. Hizmetlerin aksamaması için kendi araç filomuzu da yine kendi öz kaynaklarımızla sık sık yeniliyoruz. Amacımız Mudanya'nın dört bir yanına en iyi hizmeti sunmak" ifadelerini kullandı.

Ford Trucks yetkili firmasının Satış Müdürü Korkut Karakaya ile Kamu ve Özel Satışlar Danışmanı Emre Ön törende Başkan Türkyılmaz'a yerli üretime verdiği destekten dolayı hediye takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA